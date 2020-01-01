Токеномика Safe Road Club (SRC) Откройте для себя ключевую информацию о Safe Road Club (SRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Safe Road Club (SRC) Safe Road Club - это Web3-приложение на базе искусственного интеллекта, которое монетизирует данные о повседневном вождении, превращая привычки вождения в регистрируемые и вознаграждаемые действия. Эта инновационная платформа автоматизирует сбор данных и принятие решений в игровой форме с помощью агента искусственного интеллекта, интегрируя GPS-отслеживание скорости и аналитику искусственного интеллекта для повышения эффективности и вознаграждения за вождение. Официальный сайт: https://saferoadclub.app/ Whitepaper: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Купить SRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Safe Road Club (SRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Safe Road Club (SRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Исторический максимум: $ 14,732 $ 14,732 $ 14,732 Исторический минимум: $ 0,005706798574656465 $ 0,005706798574656465 $ 0,005706798574656465 Текущая цена: $ 0,001322 $ 0,001322 $ 0,001322 Узнайте больше о цене Safe Road Club (SRC)

Токеномика Safe Road Club (SRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Safe Road Club (SRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRC, изучите текущую цену SRC!

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