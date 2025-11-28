AKEDO – это движок для создания игр и контента с кодированием вибраций и платформа для запуска, которая использует ИИ-агентов для повышения эффективности разработки в 100 раз по сравнению с традиционными решениями LLM. Платформа AKEDO обеспечивает несколько источников дохода как для протокола, так и для создателей игр. Каждый может создавать коллекции игр и запускать токены коллекций одним щелчком мыши.