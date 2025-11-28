Токеномика AKEDO (AKE)

Токеномика AKEDO (AKE)

Откройте для себя ключевую информацию о AKEDO (AKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:04:50 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен AKEDO (AKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AKEDO (AKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,51M
$ 9,51M$ 9,51M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 22,80B
$ 22,80B$ 22,80B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,72M
$ 41,72M$ 41,72M
Исторический максимум:
$ 0,0032579
$ 0,0032579$ 0,0032579
Исторический минимум:
$ 0,000321199084662874
$ 0,000321199084662874$ 0,000321199084662874
Текущая цена:
$ 0,0004172
$ 0,0004172$ 0,0004172

Информация о AKEDO (AKE)

AKEDO – это движок для создания игр и контента с кодированием вибраций и платформа для запуска, которая использует ИИ-агентов для повышения эффективности разработки в 100 раз по сравнению с традиционными решениями LLM. Платформа AKEDO обеспечивает несколько источников дохода как для протокола, так и для создателей игр. Каждый может создавать коллекции игр и запускать токены коллекций одним щелчком мыши.

Официальный сайт:
https://learn.akedo.fun
Whitepaper:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

Токеномика AKEDO (AKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AKEDO (AKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKE, изучите текущую цену AKE!

Как купить AKE

Заинтересованы в добавлении AKEDO (AKE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AKE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены AKEDO (AKE)

Анализ истории цены AKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AKE

Хотите узнать, куда может двигаться AKE? Наша страница прогноза цены AKE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»