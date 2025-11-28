Что такое SPDL

Информация о Spendler (SPDL) Spendler – это платежная инфраструктура на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям управлять повседневными расходами и автоматизировать их с помощью криптовалюты и фиатных денег. Объединяя офлайн-продавцов, карточные сети Web2 и ончейн-активы, Spendler предлагает практические варианты использования Web3. Официальный сайт: https://www.spendler.xyz/ Whitepaper: https://spendler.gitbook.io/spendler-docs/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x955d613b901a2e90898fb5ec18b77f5981dd7dc3

Токеномика Spendler (SPDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spendler (SPDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPDL, изучите текущую цену SPDL!

Как купить SPDL Заинтересованы в добавлении Spendler (SPDL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPDL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SPDL на MEXC прямо сейчас! История цены Spendler (SPDL) Анализ истории цены SPDL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SPDL прямо сейчас! Прогноз цены SPDL Хотите узнать, куда может двигаться SPDL? Наша страница прогноза цены SPDL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SPDL прямо сейчас!

