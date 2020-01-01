Токеномика Soldex (SOLX) Откройте для себя ключевую информацию о Soldex (SOLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soldex (SOLX) Протокол soldex.ai будет стимулировать новую волну гибких финансовых рынков, выступая в качестве базового уровня для расчетов, создания рынка, хранения и ликвидности. Новая волна маркет-мейкеров будет иметь свои уникальные алгоритмы. Пользователи смогут настроить свою торговую стратегию и скорректировать желаемую подверженность риску, сохраняя при этом хранение своих средств. В дополнение к биржам, такие предприятия, как внебиржевые столы и маркет-мейкеры, могут упростить сложные рабочие процессы расчетов, которые часто включают ручные процедуры, которые медленны и подвержены ошибкам, не опасаясь потерять свои средства. Официальный сайт: https://soldex.ai/ Whitepaper: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Купить SOLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Soldex (SOLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soldex (SOLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,17K $ 96,17K $ 96,17K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 420,41M $ 420,41M $ 420,41M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,000026885078873052 $ 0,000026885078873052 $ 0,000026885078873052 Текущая цена: $ 0,00022876 $ 0,00022876 $ 0,00022876 Узнайте больше о цене Soldex (SOLX)

Токеномика Soldex (SOLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soldex (SOLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLX, изучите текущую цену SOLX!

Как купить SOLX Заинтересованы в добавлении Soldex (SOLX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SOLX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SOLX на MEXC прямо сейчас!

История цены Soldex (SOLX) Анализ истории цены SOLX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SOLX прямо сейчас!

Прогноз цены SOLX Хотите узнать, куда может двигаться SOLX? Наша страница прогноза цены SOLX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SOLX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!