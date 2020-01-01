Токеномика Soldex (SOLX)

Токеномика Soldex (SOLX)

Откройте для себя ключевую информацию о Soldex (SOLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Soldex (SOLX)

Протокол soldex.ai будет стимулировать новую волну гибких финансовых рынков, выступая в качестве базового уровня для расчетов, создания рынка, хранения и ликвидности. Новая волна маркет-мейкеров будет иметь свои уникальные алгоритмы. Пользователи смогут настроить свою торговую стратегию и скорректировать желаемую подверженность риску, сохраняя при этом хранение своих средств. В дополнение к биржам, такие предприятия, как внебиржевые столы и маркет-мейкеры, могут упростить сложные рабочие процессы расчетов, которые часто включают ручные процедуры, которые медленны и подвержены ошибкам, не опасаясь потерять свои средства.

Официальный сайт:
https://soldex.ai/
Whitepaper:
https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn

Токеномика и анализ цен Soldex (SOLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soldex (SOLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 96,17K
$ 96,17K$ 96,17K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 420,41M
$ 420,41M$ 420,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,25
$ 0,25$ 0,25
Исторический минимум:
$ 0,000026885078873052
$ 0,000026885078873052$ 0,000026885078873052
Текущая цена:
$ 0,00022876
$ 0,00022876$ 0,00022876

Токеномика Soldex (SOLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Soldex (SOLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLX, изучите текущую цену SOLX!

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История цены Soldex (SOLX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.