Токеномика Snapmuse.io (SMX)
Информация о Snapmuse.io (SMX)
Snapmuse.io – это web3-платформа для финансирования индустрии развлечений. Ее разработали основатели Snapmuse.com. В отличие от традиционных платформ финансирования, Snapmuse.io дает возможность стать частью увлекательных проектов от создателей из социальных сетей и музыкантов до игровых студий. Финансируйте! Стройте! Вознаграждайте! Snapmuse.io позволяет основателям по индустрии развлечений, таким как владельцы социальных сетей (Ютуберы, Тиктокеры), инфлюэнсеры, игровые студии, ИИ проекты и т.д. (так называемые "Творцы"), создавать NFT своих проектов и продавать их розничным коллекционерам NFT (так называемым "Коллекционерам").
Токеномика и анализ цен Snapmuse.io (SMX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snapmuse.io (SMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Snapmuse.io (SMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Snapmuse.io (SMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SMX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SMX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMX, изучите текущую цену SMX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SMX = 0,001334 USD