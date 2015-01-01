Токеномика Snapmuse.io (SMX) Откройте для себя ключевую информацию о Snapmuse.io (SMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Snapmuse.io (SMX) Snapmuse.io – это web3-платформа для финансирования индустрии развлечений. Ее разработали основатели Snapmuse.com. В отличие от традиционных платформ финансирования, Snapmuse.io дает возможность стать частью увлекательных проектов от создателей из социальных сетей и музыкантов до игровых студий. Финансируйте! Стройте! Вознаграждайте! Snapmuse.io позволяет основателям по индустрии развлечений, таким как владельцы социальных сетей (Ютуберы, Тиктокеры), инфлюэнсеры, игровые студии, ИИ проекты и т.д. (так называемые "Творцы"), создавать NFT своих проектов и продавать их розничным коллекционерам NFT (так называемым "Коллекционерам"). Официальный сайт: https://snapmuse.io/ Whitepaper: https://snapmuse.io/lightpaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Купить SMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Snapmuse.io (SMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snapmuse.io (SMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 667,00K $ 667,00K $ 667,00K Исторический максимум: $ 0,0967 $ 0,0967 $ 0,0967 Исторический минимум: $ 0,000667375582576052 $ 0,000667375582576052 $ 0,000667375582576052 Текущая цена: $ 0,001334 $ 0,001334 $ 0,001334 Узнайте больше о цене Snapmuse.io (SMX)

Токеномика Snapmuse.io (SMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Snapmuse.io (SMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMX, изучите текущую цену SMX!

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