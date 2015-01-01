Токеномика Snapmuse.io (SMX)

Токеномика Snapmuse.io (SMX)

Откройте для себя ключевую информацию о Snapmuse.io (SMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io – это web3-платформа для финансирования индустрии развлечений. Ее разработали основатели Snapmuse.com. В отличие от традиционных платформ финансирования, Snapmuse.io дает возможность стать частью увлекательных проектов от создателей из социальных сетей и музыкантов до игровых студий. Финансируйте! Стройте! Вознаграждайте! Snapmuse.io позволяет основателям по индустрии развлечений, таким как владельцы социальных сетей (Ютуберы, Тиктокеры), инфлюэнсеры, игровые студии, ИИ проекты и т.д. (так называемые "Творцы"), создавать NFT своих проектов и продавать их розничным коллекционерам NFT (так называемым "Коллекционерам").

Официальный сайт:
https://snapmuse.io/
Whitepaper:
https://snapmuse.io/lightpaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA

Токеномика и анализ цен Snapmuse.io (SMX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snapmuse.io (SMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 667,00K
$ 667,00K$ 667,00K
Исторический максимум:
$ 0,0967
$ 0,0967$ 0,0967
Исторический минимум:
$ 0,000667375582576052
$ 0,000667375582576052$ 0,000667375582576052
Текущая цена:
$ 0,001334
$ 0,001334$ 0,001334

Токеномика Snapmuse.io (SMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Snapmuse.io (SMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMX, изучите текущую цену SMX!

Как купить SMX

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История цены Snapmuse.io (SMX)

Анализ истории цены SMX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.