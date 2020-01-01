Токеномика SKI MASK DOG (SKI) Откройте для себя ключевую информацию о SKI MASK DOG (SKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SKI MASK DOG (SKI) Ski Mask Dog – это мемкоин в сети Base. Официальный сайт: https://skimaskdog.tech Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Купить SKI сейчас!

Токеномика и анализ цен SKI MASK DOG (SKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SKI MASK DOG (SKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,16M $ 43,16M $ 43,16M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 989,40M $ 989,40M $ 989,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,62M $ 43,62M $ 43,62M Исторический максимум: $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 Исторический минимум: $ 0,000403026646024225 $ 0,000403026646024225 $ 0,000403026646024225 Текущая цена: $ 0,04362 $ 0,04362 $ 0,04362 Узнайте больше о цене SKI MASK DOG (SKI)

Токеномика SKI MASK DOG (SKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SKI MASK DOG (SKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKI, изучите текущую цену SKI!

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