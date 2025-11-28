SHARDS — это нативный токен протокола Shards Protocol. Он обеспечивает инфраструктуру для проверки подлинности личности, вознаграждений на основе репутации и управления, ориентированного на пользователей, в Web3. SHARDS — это не просто средство обмена, это топливо для новой экономики, основанной на признании, где ваш вклад, а не привлеченное внимание, определяет ваш доступ и преимущества.