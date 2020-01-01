Токеномика Kryptonite (SEILOR) Откройте для себя ключевую информацию о Kryptonite (SEILOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kryptonite (SEILOR) Kryptonite Finance – это DeFi платформа нового поколения, которая предоставляет пользователям расширенные возможности искусственного интеллекта для выявления действенных возможностей как на ончейне, так и вне его. Устраняя неэффективность, присутствующую в пространстве блокчейна, наш ИИ-агент может осуществлять кроссчейн свопы, обнаруживать пулы DeFi с оптимальным скорректированным ROI и эффективно управлять залогами. Официальный сайт: https://www.kryptonite.finance Whitepaper: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Купить SEILOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Kryptonite (SEILOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kryptonite (SEILOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,17111 $ 0,17111 $ 0,17111 Исторический минимум: $ 0,000610849923260623 $ 0,000610849923260623 $ 0,000610849923260623 Текущая цена: $ 0,000965 $ 0,000965 $ 0,000965 Узнайте больше о цене Kryptonite (SEILOR)

Токеномика Kryptonite (SEILOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kryptonite (SEILOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEILOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEILOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEILOR, изучите текущую цену SEILOR!

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