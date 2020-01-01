Токеномика Seamless (SEAM) Откройте для себя ключевую информацию о Seamless (SEAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seamless (SEAM) Seamless Protocol - это первый децентрализованный протокол кредитования и займов на Base. Seamless закладывает основу для современного DeFi, фокусируясь на заимствованиях с меньшим залогом и лучшем пользовательском опыте, чтобы вдохновить массы. Официальный сайт: https://www.seamlessprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.seamlessprotocol.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85 Купить SEAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Seamless (SEAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seamless (SEAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,78M $ 37,78M $ 37,78M Исторический максимум: $ 19,467 $ 19,467 $ 19,467 Исторический минимум: $ 0,34511235895459 $ 0,34511235895459 $ 0,34511235895459 Текущая цена: $ 0,3778 $ 0,3778 $ 0,3778 Узнайте больше о цене Seamless (SEAM)

Токеномика Seamless (SEAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seamless (SEAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEAM, изучите текущую цену SEAM!

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