Токеномика Seamless (SEAM)

Токеномика Seamless (SEAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Seamless (SEAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Seamless (SEAM)

Seamless Protocol - это первый децентрализованный протокол кредитования и займов на Base. Seamless закладывает основу для современного DeFi, фокусируясь на заимствованиях с меньшим залогом и лучшем пользовательском опыте, чтобы вдохновить массы.

Официальный сайт:
https://www.seamlessprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.seamlessprotocol.com/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85

Токеномика и анализ цен Seamless (SEAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seamless (SEAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,78M
$ 37,78M$ 37,78M
Исторический максимум:
$ 19,467
$ 19,467$ 19,467
Исторический минимум:
$ 0,34511235895459
$ 0,34511235895459$ 0,34511235895459
Текущая цена:
$ 0,3778
$ 0,3778$ 0,3778

Токеномика Seamless (SEAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Seamless (SEAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEAM, изучите текущую цену SEAM!

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История цены Seamless (SEAM)

Анализ истории цены SEAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SEAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.