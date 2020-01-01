Токеномика Scotty Beam (SCOTTY) Откройте для себя ключевую информацию о Scotty Beam (SCOTTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam — первый в мире межсетевой телепорт NFT, созданный для того, чтобы помочь криптонианам перемещать NFT по галактикам блокчейнов; подключение метавселенных, игр и торговых площадок; преодоление сложностей; максимизируйте ценность и удовольствие на протяжении всего путешествия. Официальный сайт: https://scottybeam.io/ Whitepaper: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/ Купить SCOTTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Scotty Beam (SCOTTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scotty Beam (SCOTTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 170,03K $ 170,03K $ 170,03K Общее предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Оборотное предложение: $ 460,67M $ 460,67M $ 460,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 276,83K $ 276,83K $ 276,83K Исторический максимум: $ 0,2485 $ 0,2485 $ 0,2485 Исторический минимум: $ 0,000265989418436096 $ 0,000265989418436096 $ 0,000265989418436096 Текущая цена: $ 0,0003691 $ 0,0003691 $ 0,0003691 Узнайте больше о цене Scotty Beam (SCOTTY)

Токеномика Scotty Beam (SCOTTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scotty Beam (SCOTTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOTTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOTTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOTTY, изучите текущую цену SCOTTY!

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