Токеномика Eden (EDEN) Откройте для себя ключевую информацию о Eden (EDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eden (EDEN) Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security. Официальный сайт: https://www.edennetwork.io/ Whitepaper: https://docs.edennetwork.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 Купить EDEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Eden (EDEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eden (EDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 294,53K $ 294,53K $ 294,53K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 13,23M $ 13,23M $ 13,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,56M $ 5,56M $ 5,56M Исторический максимум: $ 9,453 $ 9,453 $ 9,453 Исторический минимум: $ 0,006910344546482079 $ 0,006910344546482079 $ 0,006910344546482079 Текущая цена: $ 0,022258 $ 0,022258 $ 0,022258 Узнайте больше о цене Eden (EDEN)

Токеномика Eden (EDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eden (EDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDEN, изучите текущую цену EDEN!

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