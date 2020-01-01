Токеномика Eden (EDEN)

Токеномика Eden (EDEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Eden (EDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eden (EDEN)

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Официальный сайт:
https://www.edennetwork.io/
Whitepaper:
https://docs.edennetwork.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559

Токеномика и анализ цен Eden (EDEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eden (EDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 294,53K
$ 294,53K$ 294,53K
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 13,23M
$ 13,23M$ 13,23M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,56M
$ 5,56M$ 5,56M
Исторический максимум:
$ 9,453
$ 9,453$ 9,453
Исторический минимум:
$ 0,006910344546482079
$ 0,006910344546482079$ 0,006910344546482079
Текущая цена:
$ 0,022258
$ 0,022258$ 0,022258

Токеномика Eden (EDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eden (EDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDEN, изучите текущую цену EDEN!

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История цены Eden (EDEN)

Анализ истории цены EDEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.