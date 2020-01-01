Токеномика SatoshiDEX (SATX) Откройте для себя ключевую информацию о SatoshiDEX (SATX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SatoshiDEX (SATX) SatoshiDEX — это децентрализованная биржа (DEX), построенная на блокчейне Stacks, 2 уровне блокчейна, связанном с Bitcoin через консенсус Proof-of-Transfer (PoX). Официальный сайт: https://www.satoshidex.ai/ Whitepaper: https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code Купить SATX сейчас!

Токеномика и анализ цен SatoshiDEX (SATX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatoshiDEX (SATX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 0,006391 $ 0,006391 $ 0,006391 Исторический минимум: $ 0,000117304192407684 $ 0,000117304192407684 $ 0,000117304192407684 Текущая цена: $ 0,00012 $ 0,00012 $ 0,00012 Узнайте больше о цене SatoshiDEX (SATX)

Токеномика SatoshiDEX (SATX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SatoshiDEX (SATX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATX, изучите текущую цену SATX!

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