Токеномика Salad Ventures (SALD)

Токеномика Salad Ventures (SALD)

Откройте для себя ключевую информацию о Salad Ventures (SALD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Salad Ventures (SALD)

Наша миссия состоит в том, чтобы поддерживать проекты Web3 в создании и расширении их сообществ, одновременно повышая вовлеченность пользователей. Наши кампании направлены на то, чтобы помочь существующим проектам Web3 привлечь больше пользователей для использования криптовалюты Web3, обеспечивая им устойчивую траекторию роста. Благодаря нашей экосистеме Salad предлагает возможности для заработка как пользователям Web3, так и не являющимся таковыми.

Официальный сайт:
https://salad.ventures
Whitepaper:
https://wp.salad.ventures/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Токеномика и анализ цен Salad Ventures (SALD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Salad Ventures (SALD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,35K
$ 16,35K$ 16,35K
Общее предложение:
$ 1,68B
$ 1,68B$ 1,68B
Оборотное предложение:
$ 75,61M
$ 75,61M$ 75,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 363,22K
$ 363,22K$ 363,22K
Исторический максимум:
$ 0,25959
$ 0,25959$ 0,25959
Исторический минимум:
$ 0,000161228108970752
$ 0,000161228108970752$ 0,000161228108970752
Текущая цена:
$ 0,0002162
$ 0,0002162$ 0,0002162

Токеномика Salad Ventures (SALD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Salad Ventures (SALD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SALD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SALD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SALD, изучите текущую цену SALD!

Как купить SALD

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История цены Salad Ventures (SALD)

Анализ истории цены SALD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SALD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.