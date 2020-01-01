Токеномика Rexas Finance (RXS)
Информация о Rexas Finance (RXS)
RexasRexas Finance – это ваши ворота в будущее управления активами. Rexas Finance дает вам возможность владеть или токенизировать практически любые активы реального мира, от недвижимости и предметов искусства до товаров и интеллектуальной собственности, в глобальном масштабе. С Rexas Finance вы получаете доступ в мир, где ликвидность активов и инвестиционные возможности безграничны.
Токеномика и анализ цен Rexas Finance (RXS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rexas Finance (RXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Rexas Finance (RXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Rexas Finance (RXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RXS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RXS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RXS, изучите текущую цену RXS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 RXS = 0,01275 USD