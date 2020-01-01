Токеномика Rexas Finance (RXS)

Токеномика Rexas Finance (RXS)

Откройте для себя ключевую информацию о Rexas Finance (RXS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance – это ваши ворота в будущее управления активами. Rexas Finance дает вам возможность владеть или токенизировать практически любые активы реального мира, от недвижимости и предметов искусства до товаров и интеллектуальной собственности, в глобальном масштабе. С Rexas Finance вы получаете доступ в мир, где ликвидность активов и инвестиционные возможности безграничны.

Официальный сайт:
https://rexas.com/
Whitepaper:
https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c

Токеномика и анализ цен Rexas Finance (RXS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rexas Finance (RXS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,75M
$ 12,75M$ 12,75M
Исторический максимум:
$ 0,112
$ 0,112$ 0,112
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,01275
$ 0,01275$ 0,01275

Токеномика Rexas Finance (RXS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rexas Finance (RXS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RXS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RXS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RXS, изучите текущую цену RXS!

Как купить RXS

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История цены Rexas Finance (RXS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.