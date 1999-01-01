RXS

RexasRexas Finance – это ваши ворота в будущее управления активами. Rexas Finance дает вам возможность владеть или токенизировать практически любые активы реального мира, от недвижимости и предметов искусства до товаров и интеллектуальной собственности, в глобальном масштабе. С Rexas Finance вы получаете доступ в мир, где ликвидность активов и инвестиционные возможности безграничны.

Название криптовалютыRXS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1.000.000.000

Общее предложение1.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеRexasRexas Finance – это ваши ворота в будущее управления активами. Rexas Finance дает вам возможность владеть или токенизировать практически любые активы реального мира, от недвижимости и предметов искусства до товаров и интеллектуальной собственности, в глобальном масштабе. С Rexas Finance вы получаете доступ в мир, где ликвидность активов и инвестиционные возможности безграничны.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
RXS/USDT
Rexas Finance
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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