Lendr переносит самые известные в мире инвестиции – акции, ETF, золото, недвижимость и многое другое – непосредственно в блокчейн в виде токенов со встроенной дополнительной доходностью от рыночно-нейтральных торговых стратегий. Lendr достигает этого путем создания первых в мире токенов реальных активов с ликвидным стейкингом для любого класса активов, которые можно использовать в любой части DeFi.