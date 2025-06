Откройте для себя ключевую информацию о RWA Inc. (RWAINC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика RWA Inc. (RWAINC)

Информация о RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. – это первая в мире сквозная экосистема токенизации и торговли активами реального мира. RWA Inc. создает сервис токенизации RWA, платформу для запуска/стейкинга RWA, биржу RWA и маркетплейс RWA для торговли активами реального мира на глобальном рынке. Уже сейчас RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а RWA Exchange заработает в ноябре 2024 года. Маркетплейс будет запущен в 2025 году.