Токеномика RWA Inc. (RWAINC) Откройте для себя ключевую информацию о RWA Inc. (RWAINC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RWA Inc. (RWAINC) RWA Inc. – это первая в мире сквозная экосистема токенизации и торговли активами реального мира. RWA Inc. создает сервис токенизации RWA, платформу для запуска/стейкинга RWA, биржу RWA и маркетплейс RWA для торговли активами реального мира на глобальном рынке. Уже сейчас RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а RWA Exchange заработает в ноябре 2024 года. Маркетплейс будет запущен в 2025 году. Официальный сайт: https://rwa.inc/ Whitepaper: https://www.rwa.inc/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Купить RWAINC сейчас!

Токеномика и анализ цен RWA Inc. (RWAINC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWA Inc. (RWAINC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,55M $ 2,55M $ 2,55M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 385,10M $ 385,10M $ 385,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,61M $ 6,61M $ 6,61M Исторический максимум: $ 0,1438 $ 0,1438 $ 0,1438 Исторический минимум: $ 0,005359634359067181 $ 0,005359634359067181 $ 0,005359634359067181 Текущая цена: $ 0,00661 $ 0,00661 $ 0,00661 Узнайте больше о цене RWA Inc. (RWAINC)

Токеномика RWA Inc. (RWAINC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RWA Inc. (RWAINC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RWAINC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RWAINC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWAINC, изучите текущую цену RWAINC!

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