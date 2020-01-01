Токеномика RWA Inc. (RWAINC)

Токеномика RWA Inc. (RWAINC)

Откройте для себя ключевую информацию о RWA Inc. (RWAINC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. – это первая в мире сквозная экосистема токенизации и торговли активами реального мира. RWA Inc. создает сервис токенизации RWA, платформу для запуска/стейкинга RWA, биржу RWA и маркетплейс RWA для торговли активами реального мира на глобальном рынке. Уже сейчас RWA Inc. запустила RWA Launchpad, а RWA Exchange заработает в ноябре 2024 года. Маркетплейс будет запущен в 2025 году.

Официальный сайт:
https://rwa.inc/
Whitepaper:
https://www.rwa.inc/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

Токеномика и анализ цен RWA Inc. (RWAINC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWA Inc. (RWAINC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,55M
$ 2,55M$ 2,55M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 385,10M
$ 385,10M$ 385,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,61M
$ 6,61M$ 6,61M
Исторический максимум:
$ 0,1438
$ 0,1438$ 0,1438
Исторический минимум:
$ 0,005359634359067181
$ 0,005359634359067181$ 0,005359634359067181
Текущая цена:
$ 0,00661
$ 0,00661$ 0,00661

Токеномика RWA Inc. (RWAINC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RWA Inc. (RWAINC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RWAINC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RWAINC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWAINC, изучите текущую цену RWAINC!

Как купить RWAINC

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История цены RWA Inc. (RWAINC)

Анализ истории цены RWAINC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.