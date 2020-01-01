Токеномика Arkefi (RKFI)

Токеномика Arkefi (RKFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Arkefi (RKFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arkefi (RKFI)

ArkeFi: инвестиционная платформа для альтернативных активов (опционное финансирование ончейн) Мы революционизируем инвестиции в дорогостоящие активы, включая произведения искусства, роскошные автомобили и предметы коллекционирования, предлагая (дробное) владение через нашу платформу. Используя передовые модели, основанные на искусственном интеллекте, мы предоставляем точные оценки в режиме реального времени, позволяя инвесторам принимать более разумные решения и получать большую прибыль!

Официальный сайт:
https://www.arkefi.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/v/36yzg/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x65fda84473084ba2cca8452883e6ea3561092234

Токеномика и анализ цен Arkefi (RKFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkefi (RKFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,091
$ 0,091$ 0,091
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,003272
$ 0,003272$ 0,003272

Токеномика Arkefi (RKFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arkefi (RKFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RKFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RKFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RKFI, изучите текущую цену RKFI!

Как купить RKFI

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История цены Arkefi (RKFI)

Анализ истории цены RKFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RKFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.