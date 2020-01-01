Токеномика holoride (RIDE) Откройте для себя ключевую информацию о holoride (RIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о holoride (RIDE) holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Официальный сайт: https://www.holoride.com/ Whitepaper: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9 Купить RIDE сейчас!

Токеномика и анализ цен holoride (RIDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене holoride (RIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 879,90M $ 879,90M $ 879,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 1,718 $ 1,718 $ 1,718 Исторический минимум: $ 0,00099668949390602 $ 0,00099668949390602 $ 0,00099668949390602 Текущая цена: $ 0,001263 $ 0,001263 $ 0,001263 Узнайте больше о цене holoride (RIDE)

Токеномика holoride (RIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики holoride (RIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIDE, изучите текущую цену RIDE!

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