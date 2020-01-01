Токеномика holoride (RIDE)

Токеномика holoride (RIDE)

Откройте для себя ключевую информацию о holoride (RIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о holoride (RIDE)

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Официальный сайт:
https://www.holoride.com/
Whitepaper:
https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

Токеномика и анализ цен holoride (RIDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене holoride (RIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 879,90M
$ 879,90M$ 879,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M
Исторический максимум:
$ 1,718
$ 1,718$ 1,718
Исторический минимум:
$ 0,00099668949390602
$ 0,00099668949390602$ 0,00099668949390602
Текущая цена:
$ 0,001263
$ 0,001263$ 0,001263

Токеномика holoride (RIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики holoride (RIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIDE, изучите текущую цену RIDE!

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История цены holoride (RIDE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.