Токеномика Reform DAO (RFRM) Откройте для себя ключевую информацию о Reform DAO (RFRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reform DAO (RFRM) Reform – это DAO для маркет-мейкеров, создающая управляемые сообществом ликвидные рынки на всех биржах за счет ликвидности, принадлежащей протоколу. Трансформация традиционной наемнической модели ММ путем выравнивания стимулов между всеми заинтересованными сторонами: протоколом, сообществом и ММ, обеспечивая розничную ликвидность, прозрачность и справедливость. Официальный сайт: https://reformdao.com Whitepaper: https://docs.reformdao.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Купить RFRM сейчас!

Токеномика и анализ цен Reform DAO (RFRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reform DAO (RFRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,6799 $ 0,6799 $ 0,6799 Исторический минимум: $ 0,02841830892712569 $ 0,02841830892712569 $ 0,02841830892712569 Текущая цена: $ 0,0283 $ 0,0283 $ 0,0283 Узнайте больше о цене Reform DAO (RFRM)

Токеномика Reform DAO (RFRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reform DAO (RFRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFRM, изучите текущую цену RFRM!

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