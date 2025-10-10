Токеномика RCADE (RCADE)

Откройте для себя ключевую информацию о RCADE (RCADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:51:45 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен RCADE (RCADE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RCADE (RCADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Информация о RCADE (RCADE)

Сеть RCADE – это децентрализованный блокчейн, переосмысливающий сферу медиа, развлечений и гейминга. В основе экосистемы лежит децентрализованная инфраструктура, где ключевую роль играют ноды RCADE, управляемые игроками. Начальные этапы развертывания нодов обеспечивают децентрализованное хранение данных, гарантируя надежность, целостность информации и устойчивость к цензуре в играх. В знак признания их ключевой роли, операторы нодов будут получать значительные вознаграждения в токенах $RCADE. Это обеспечит их долгосрочную вовлеченность, стабильную работу сети и согласование интересов внутри экосистемы. Приготовьтесь поддерживать работу сети.

Официальный сайт:
https://rcade.network/
Обозреватель блоков:
"https://arbiscan.io/token/0x077574441C4F8763a37a2cFeE2ECb444aA60A15e

Токеномика RCADE (RCADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RCADE (RCADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RCADE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RCADE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCADE, изучите текущую цену RCADE!

Анализ истории цены RCADE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RCADE

Хотите узнать, куда может двигаться RCADE? Наша страница прогноза цены RCADE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

