Токеномика Qlindo (QLINDO) Откройте для себя ключевую информацию о Qlindo (QLINDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Qlindo (QLINDO) Qlindo (QLINDO) — это протокол, который использует архитектуру направленного ациклического графа для достижения консенсуса, который теоретически способен к бесконечной масштабируемости. С помощью протокола QLINDO и настраиваемых каналов состояния Qlindo способствует развитию смарт-контрактов, позволяя интегрировать источники данных в технологию распределенного реестра (DLT). Официальный сайт: https://qlindo.io/ Whitepaper: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e Купить QLINDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Qlindo (QLINDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qlindo (QLINDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,40M $ 9,40M $ 9,40M Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,000051242504316572 $ 0,000051242504316572 $ 0,000051242504316572 Текущая цена: $ 0,00094 $ 0,00094 $ 0,00094 Узнайте больше о цене Qlindo (QLINDO)

Токеномика Qlindo (QLINDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Qlindo (QLINDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QLINDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QLINDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QLINDO, изучите текущую цену QLINDO!

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