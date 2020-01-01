Токеномика Qlindo (QLINDO)

Токеномика Qlindo (QLINDO)

Откройте для себя ключевую информацию о Qlindo (QLINDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Qlindo (QLINDO)

Qlindo (QLINDO) — это протокол, который использует архитектуру направленного ациклического графа для достижения консенсуса, который теоретически способен к бесконечной масштабируемости. С помощью протокола QLINDO и настраиваемых каналов состояния Qlindo способствует развитию смарт-контрактов, позволяя интегрировать источники данных в технологию распределенного реестра (DLT).

Официальный сайт:
https://qlindo.io/
Whitepaper:
https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e

Токеномика и анализ цен Qlindo (QLINDO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qlindo (QLINDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,40M
$ 9,40M$ 9,40M
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0,000051242504316572
$ 0,000051242504316572$ 0,000051242504316572
Текущая цена:
$ 0,00094
$ 0,00094$ 0,00094

Токеномика Qlindo (QLINDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Qlindo (QLINDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QLINDO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QLINDO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QLINDO, изучите текущую цену QLINDO!

Как купить QLINDO

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История цены Qlindo (QLINDO)

Анализ истории цены QLINDO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены QLINDO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.