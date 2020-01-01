Токеномика Tutorial (TUT) Откройте для себя ключевую информацию о Tutorial (TUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tutorial (TUT) 10 месяцев назад разработчик записал первое обучение для BNB Chain о том, как запустить токен. Этот OG токен был на тестовой сети, а теперь он в основной сети. Официальный сайт: https://www.tutorialtoken.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Купить TUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tutorial (TUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tutorial (TUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51.42M $ 51.42M $ 51.42M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 838.19M $ 838.19M $ 838.19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61.35M $ 61.35M $ 61.35M Исторический максимум: $ 0.063 $ 0.063 $ 0.063 Исторический минимум: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Текущая цена: $ 0.061348 $ 0.061348 $ 0.061348 Узнайте больше о цене Tutorial (TUT)

Токеномика Tutorial (TUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tutorial (TUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUT, изучите текущую цену TUT!

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