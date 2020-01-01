Токеномика Tutorial (TUT)

Токеномика Tutorial (TUT)

Откройте для себя ключевую информацию о Tutorial (TUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Tutorial (TUT)

10 месяцев назад разработчик записал первое обучение для BNB Chain о том, как запустить токен. Этот OG токен был на тестовой сети, а теперь он в основной сети.

Официальный сайт:
https://www.tutorialtoken.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3

Токеномика и анализ цен Tutorial (TUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tutorial (TUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51.42M
$ 51.42M$ 51.42M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 838.19M
$ 838.19M$ 838.19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61.35M
$ 61.35M$ 61.35M
Исторический максимум:
$ 0.063
$ 0.063$ 0.063
Исторический минимум:
$ 0.00025507551097587
$ 0.00025507551097587$ 0.00025507551097587
Текущая цена:
$ 0.061348
$ 0.061348$ 0.061348

Токеномика Tutorial (TUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tutorial (TUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TUT, изучите текущую цену TUT!

Как купить TUT

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История цены Tutorial (TUT)

Анализ истории цены TUT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.