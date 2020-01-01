Токеномика Prisma Finance (PRISMA) Откройте для себя ключевую информацию о Prisma Finance (PRISMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prisma Finance (PRISMA) Prisma — это новый примитив DeFi, ориентированный на реализацию всего потенциала ликвидных токенов Ethereum (LST). Протокол предоставляет стейблкоин, поддерживаемый CDP, под названием mkUSD, залогом для которого служат LST. Официальный сайт: https://prismafinance.com/ Whitepaper: https://docs.prismafinance.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Купить PRISMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Prisma Finance (PRISMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prisma Finance (PRISMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,16M $ 14,16M $ 14,16M Исторический максимум: $ 2,136 $ 2,136 $ 2,136 Исторический минимум: $ 0,017539074103003743 $ 0,017539074103003743 $ 0,017539074103003743 Текущая цена: $ 0,04721 $ 0,04721 $ 0,04721 Узнайте больше о цене Prisma Finance (PRISMA)

Токеномика Prisma Finance (PRISMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prisma Finance (PRISMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRISMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRISMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRISMA, изучите текущую цену PRISMA!

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