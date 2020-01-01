Токеномика Port3 Network (PORT3) Откройте для себя ключевую информацию о Port3 Network (PORT3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Port3 Network (PORT3) Port3 агрегирует и стандартизирует данные вне и на цепочке для создания социального слоя данных, который является универсально доступным и мощным для использования в Web3. Официальный сайт: https://port3.io/ Whitepaper: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Купить PORT3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Port3 Network (PORT3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Port3 Network (PORT3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,49M $ 14,49M $ 14,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 353,95M $ 353,95M $ 353,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,94M $ 40,94M $ 40,94M Исторический максимум: $ 0,32968 $ 0,32968 $ 0,32968 Исторический минимум: $ 0,011041491512868788 $ 0,011041491512868788 $ 0,011041491512868788 Текущая цена: $ 0,04094 $ 0,04094 $ 0,04094 Узнайте больше о цене Port3 Network (PORT3)

Токеномика Port3 Network (PORT3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Port3 Network (PORT3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORT3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORT3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORT3, изучите текущую цену PORT3!

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