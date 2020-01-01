Токеномика Port3 Network (PORT3)

Токеномика Port3 Network (PORT3)

Откройте для себя ключевую информацию о Port3 Network (PORT3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Port3 Network (PORT3)

Port3 агрегирует и стандартизирует данные вне и на цепочке для создания социального слоя данных, который является универсально доступным и мощным для использования в Web3.

Официальный сайт:
https://port3.io/
Whitepaper:
https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343

Токеномика и анализ цен Port3 Network (PORT3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Port3 Network (PORT3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,49M
$ 14,49M$ 14,49M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 353,95M
$ 353,95M$ 353,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 40,94M
$ 40,94M$ 40,94M
Исторический максимум:
$ 0,32968
$ 0,32968$ 0,32968
Исторический минимум:
$ 0,011041491512868788
$ 0,011041491512868788$ 0,011041491512868788
Текущая цена:
$ 0,04094
$ 0,04094$ 0,04094

Токеномика Port3 Network (PORT3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Port3 Network (PORT3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PORT3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PORT3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORT3, изучите текущую цену PORT3!

Как купить PORT3

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История цены Port3 Network (PORT3)

Анализ истории цены PORT3 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.