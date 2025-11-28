Что такое POP

Токеномика Zypher Network (POP) Откройте для себя ключевую информацию о Zypher Network (POP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Zypher Network (POP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zypher Network (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,57B $ 1,57B $ 1,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,64M $ 7,64M $ 7,64M Исторический максимум: $ 0,012688 $ 0,012688 $ 0,012688 Исторический минимум: $ 0,00060867793432189 $ 0,00060867793432189 $ 0,00060867793432189 Текущая цена: $ 0,000764 $ 0,000764 $ 0,000764 Узнайте больше о цене Zypher Network (POP) Купить POP сейчас!

Информация о Zypher Network (POP) Zypher Network – это вычислительный ZK-уровень для ИИ-агентов, не требующих доверия. Его промежуточные программные решения («Доказательство запроса», «Доказательство вывода») гарантируют согласованность и целостность данных ИИ-агентов без публичного раскрытия информации. Благодаря инфраструктуре приложений на базе ZK, Zypher обеспечивает безопасные, автономные, критически важные и финансово чувствительные ончейн-операции для людей и ИИ-агентов. Zypher Network – это вычислительный ZK-уровень для ИИ-агентов, не требующих доверия. Его промежуточные программные решения («Доказательство запроса», «Доказательство вывода») гарантируют согласованность и целостность данных ИИ-агентов без публичного раскрытия информации. Благодаря инфраструктуре приложений на базе ZK, Zypher обеспечивает безопасные, автономные, критически важные и финансово чувствительные ончейн-операции для людей и ИИ-агентов. Официальный сайт: https://zypher.network/ Whitepaper: https://zypher.network/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Токеномика Zypher Network (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zypher Network (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!

История цены Zypher Network (POP) Анализ истории цены POP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

