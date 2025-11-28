Токеномика Zypher Network (POP)

Токеномика Zypher Network (POP)

Откройте для себя ключевую информацию о Zypher Network (POP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:45:05 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Zypher Network (POP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zypher Network (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,57B
$ 1,57B$ 1,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,64M
$ 7,64M$ 7,64M
Исторический максимум:
$ 0,012688
$ 0,012688$ 0,012688
Исторический минимум:
$ 0,00060867793432189
$ 0,00060867793432189$ 0,00060867793432189
Текущая цена:
$ 0,000764
$ 0,000764$ 0,000764

Информация о Zypher Network (POP)

Zypher Network – это вычислительный ZK-уровень для ИИ-агентов, не требующих доверия. Его промежуточные программные решения («Доказательство запроса», «Доказательство вывода») гарантируют согласованность и целостность данных ИИ-агентов без публичного раскрытия информации. Благодаря инфраструктуре приложений на базе ZK, Zypher обеспечивает безопасные, автономные, критически важные и финансово чувствительные ончейн-операции для людей и ИИ-агентов.

Официальный сайт:
https://zypher.network/
Whitepaper:
https://zypher.network/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Токеномика Zypher Network (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zypher Network (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!

Как купить POP

Заинтересованы в добавлении Zypher Network (POP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки POP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Zypher Network (POP)

Анализ истории цены POP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены POP

Хотите узнать, куда может двигаться POP? Наша страница прогноза цены POP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»