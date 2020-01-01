Токеномика Planet (PLANET) Откройте для себя ключевую информацию о Planet (PLANET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Planet (PLANET) $PLANET находится на пути к тому, чтобы сделать эту планету лучше благодаря удивительному сообществу GOATs. Официальный сайт: https://planetrefi.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Купить PLANET сейчас!

Токеномика и анализ цен Planet (PLANET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Planet (PLANET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 585,80K $ 585,80K $ 585,80K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 851,45B $ 851,45B $ 851,45B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 688,00K $ 688,00K $ 688,00K Исторический максимум: $ 0,000133658 $ 0,000133658 $ 0,000133658 Исторический минимум: $ 0,000000004892663576 $ 0,000000004892663576 $ 0,000000004892663576 Текущая цена: $ 0,000000688 $ 0,000000688 $ 0,000000688 Узнайте больше о цене Planet (PLANET)

Токеномика Planet (PLANET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Planet (PLANET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLANET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLANET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLANET, изучите текущую цену PLANET!

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