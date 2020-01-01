Токеномика Planet (PLANET)

Токеномика Planet (PLANET)

Откройте для себя ключевую информацию о Planet (PLANET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Planet (PLANET)

$PLANET находится на пути к тому, чтобы сделать эту планету лучше благодаря удивительному сообществу GOATs.

Официальный сайт:
https://planetrefi.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b

Токеномика и анализ цен Planet (PLANET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Planet (PLANET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 585,80K
$ 585,80K$ 585,80K
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 851,45B
$ 851,45B$ 851,45B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 688,00K
$ 688,00K$ 688,00K
Исторический максимум:
$ 0,000133658
$ 0,000133658$ 0,000133658
Исторический минимум:
$ 0,000000004892663576
$ 0,000000004892663576$ 0,000000004892663576
Текущая цена:
$ 0,000000688
$ 0,000000688$ 0,000000688

Токеномика Planet (PLANET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Planet (PLANET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLANET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLANET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLANET, изучите текущую цену PLANET!

Как купить PLANET

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История цены Planet (PLANET)

Анализ истории цены PLANET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.