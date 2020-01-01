Токеномика Perpetual Protocol (PERP) Откройте для себя ключевую информацию о Perpetual Protocol (PERP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Perpetual Protocol (PERP) Perpetual Protocol – это децентрализованный бессрочный фьючерсный протокол для каждого актива, который стал возможным благодаря виртуальному автоматическому маркет-мейкеру (vAMM). Трейдеры могут торговать с vAMM напрямую без участия контрагентов. Владельцы PERP могут стать стейкерами, стекая токены PERP в обмен на часть комиссии за транзакции и вознаграждения за стейкинг. Официальный сайт: https://perp.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Купить PERP сейчас!

Токеномика и анализ цен Perpetual Protocol (PERP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Perpetual Protocol (PERP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,18M $ 15,18M $ 15,18M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 25,181 $ 25,181 $ 25,181 Исторический минимум: $ 0,16472737216386243 $ 0,16472737216386243 $ 0,16472737216386243 Текущая цена: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Узнайте больше о цене Perpetual Protocol (PERP)

Токеномика Perpetual Protocol (PERP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Perpetual Protocol (PERP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PERP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PERP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PERP, изучите текущую цену PERP!

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