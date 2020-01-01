Токеномика Pepe 2.0 (PEPE2) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe 2.0 (PEPE2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe 2.0 (PEPE2) Pepe 2.0 - это новая монета-мем на Ethereum. Официальный сайт: https://pepe20.vip Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Купить PEPE2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe 2.0 (PEPE2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe 2.0 (PEPE2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,46M $ 4,46M $ 4,46M Общее предложение: $ 469,00T $ 469,00T $ 469,00T Оборотное предложение: $ 469,00T $ 469,00T $ 469,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,46M $ 4,46M $ 4,46M Исторический максимум: $ 0,0000003 $ 0,0000003 $ 0,0000003 Исторический минимум: $ 0,000000003206779067 $ 0,000000003206779067 $ 0,000000003206779067 Текущая цена: $ 0,000000009505 $ 0,000000009505 $ 0,000000009505 Узнайте больше о цене Pepe 2.0 (PEPE2)

Токеномика Pepe 2.0 (PEPE2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe 2.0 (PEPE2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPE2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPE2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPE2, изучите текущую цену PEPE2!

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