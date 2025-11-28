Токеномика PEPECASH (PECH)

Токеномика PEPECASH (PECH)

Откройте для себя ключевую информацию о PEPECASH (PECH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:09:18 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен PEPECASH (PECH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEPECASH (PECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 358,00K
Исторический максимум:
$ 0,000000192
Исторический минимум:
$ 0,00000000136555085
Текущая цена:
$ 0,00000000358
Информация о PEPECASH (PECH)

PEPECASH – это мемкоин, созданный на Binance Smart Chain (BSC), вдохновленный интернет-мем-культурой и мечтой стать таким же культовым, как оригинальная монета PEPE. Он не был создан с расчетом на венчурный капитал или спекулятивную торговлю, а скорее с простой идеей: «Давайте попробуем». Мемкоины получили распространение в криптопространстве, объединяя инвестиции с развлечением и активным вовлечением сообщества. PEPECASH воплощает этот дух продаваемости, где ценность определяется не традиционными метриками, а коллективной верой. Один человек, говорящий «PEPECASH стоит 1$», может и не иметь значения – но когда десятки тысяч или даже миллионы повторяют то же самое, рынок начинает прислушиваться. PEPECASH стремится использовать этот импульс, создаваемый сообществом, с целью превратить энтузиазм в реальное рыночное присутствие. Это не просто монета – это движение, формируемое культурой, верой и общим видением.

Официальный сайт:
https://pepecash.live/
Whitepaper:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

Токеномика PEPECASH (PECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PEPECASH (PECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PECH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PECH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PECH, изучите текущую цену PECH!

