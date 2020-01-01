Токеномика PlayDapp (PDA)

Токеномика PlayDapp (PDA)

Откройте для себя ключевую информацию о PlayDapp (PDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

Официальный сайт:
https://playdapp.com
Whitepaper:
https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B

Токеномика и анализ цен PlayDapp (PDA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlayDapp (PDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 626,22M
$ 626,22M$ 626,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,1548
$ 0,1548$ 0,1548
Исторический минимум:
$ 0,004606491207156611
$ 0,004606491207156611$ 0,004606491207156611
Текущая цена:
$ 0,005307
$ 0,005307$ 0,005307

Токеномика PlayDapp (PDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PlayDapp (PDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PDA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PDA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDA, изучите текущую цену PDA!

Как купить PDA

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История цены PlayDapp (PDA)

Анализ истории цены PDA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.