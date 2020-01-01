Токеномика PlayDapp (PDA) Откройте для себя ключевую информацию о PlayDapp (PDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PlayDapp (PDA) PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Официальный сайт: https://playdapp.com Whitepaper: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Купить PDA сейчас!

Токеномика и анализ цен PlayDapp (PDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlayDapp (PDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 626,22M $ 626,22M $ 626,22M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1548 $ 0,1548 $ 0,1548 Исторический минимум: $ 0,004606491207156611 $ 0,004606491207156611 $ 0,004606491207156611 Текущая цена: $ 0,005307 $ 0,005307 $ 0,005307 Узнайте больше о цене PlayDapp (PDA)

Токеномика PlayDapp (PDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlayDapp (PDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDA, изучите текущую цену PDA!

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