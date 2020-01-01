Токеномика Probinex (PBX) Откройте для себя ключевую информацию о Probinex (PBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Probinex (PBX) Probinex создает мост между крипто- и фиатным миром, создавая продукты, соответствующие требованиям. Официальный сайт: https://www.probinex.com/ Whitepaper: https://www.probinex.com/files/pbx-whitepaper-en.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 Купить PBX сейчас!

Токеномика и анализ цен Probinex (PBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Probinex (PBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,16M $ 22,16M $ 22,16M Исторический максимум: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Исторический минимум: $ 0,000374154057779406 $ 0,000374154057779406 $ 0,000374154057779406 Текущая цена: $ 0,02216 $ 0,02216 $ 0,02216 Узнайте больше о цене Probinex (PBX)

Токеномика Probinex (PBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Probinex (PBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBX, изучите текущую цену PBX!

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