Токеномика Purple Bitcoin (PBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Purple Bitcoin (PBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Purple Bitcoin (PBTC) Purple Bitcoin (PBTC) переосмысливает инновации в сфере цифровых активов, сочетая базовые принципы дефицитности Bitcoin с современными возможностями сети Solana. Фиксированное предложение в 21 000 000 токенов дополняется инновационным дефляционным механизмом сжигания и обеспечивается неизменяемыми, отказоустойчивыми смарт-контрактами. Работая на платформе с алгоритмом доказательства доли (proof-of-stake), Purple Bitcoin обеспечивает молниеносные транзакции, сниженные комиссии и существенно меньшее энергопотребление, устанавливая новый стандарт устойчивых и высокопроизводительных криптовалют. Официальный сайт: https://www.purplebitcoin.com/ Whitepaper: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Купить PBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Purple Bitcoin (PBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Purple Bitcoin (PBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Исторический минимум: $ 0,028456991217276392 $ 0,028456991217276392 $ 0,028456991217276392 Текущая цена: $ 0,509 $ 0,509 $ 0,509 Узнайте больше о цене Purple Bitcoin (PBTC)

Токеномика Purple Bitcoin (PBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Purple Bitcoin (PBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBTC, изучите текущую цену PBTC!

Как купить PBTC Заинтересованы в добавлении Purple Bitcoin (PBTC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PBTC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PBTC на MEXC прямо сейчас!

История цены Purple Bitcoin (PBTC) Анализ истории цены PBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PBTC прямо сейчас!

Прогноз цены PBTC Хотите узнать, куда может двигаться PBTC? Наша страница прогноза цены PBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PBTC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!