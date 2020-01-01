Токеномика Purple Bitcoin (PBTC)

Токеномика Purple Bitcoin (PBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Purple Bitcoin (PBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) переосмысливает инновации в сфере цифровых активов, сочетая базовые принципы дефицитности Bitcoin с современными возможностями сети Solana. Фиксированное предложение в 21 000 000 токенов дополняется инновационным дефляционным механизмом сжигания и обеспечивается неизменяемыми, отказоустойчивыми смарт-контрактами. Работая на платформе с алгоритмом доказательства доли (proof-of-stake), Purple Bitcoin обеспечивает молниеносные транзакции, сниженные комиссии и существенно меньшее энергопотребление, устанавливая новый стандарт устойчивых и высокопроизводительных криптовалют.

Официальный сайт:
https://www.purplebitcoin.com/
Whitepaper:
https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p

Токеномика и анализ цен Purple Bitcoin (PBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Purple Bitcoin (PBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 1,1
$ 1,1$ 1,1
Исторический минимум:
$ 0,028456991217276392
$ 0,028456991217276392$ 0,028456991217276392
Текущая цена:
$ 0,509
$ 0,509$ 0,509

Токеномика Purple Bitcoin (PBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Purple Bitcoin (PBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBTC, изучите текущую цену PBTC!

Как купить PBTC

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История цены Purple Bitcoin (PBTC)

Анализ истории цены PBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.