Токеномика PARMA Fan Token (PARMA) Откройте для себя ключевую информацию о PARMA Fan Token (PARMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA - это фан-токен легендарной команды Parma Calcio 1913, футбольной команды с великой историей. Токен $PARMA Fan - это криптовалюта, цель которой - революционизировать привлечение болельщиков с помощью инновационных и эксклюзивных возможностей. Владельцы смогут участвовать в опросах, выигрывать билеты на матчи и принимать важные решения относительно своей команды. Whitepaper: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Купить PARMA сейчас!

Токеномика и анализ цен PARMA Fan Token (PARMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PARMA Fan Token (PARMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,40K $ 111,40K $ 111,40K Исторический максимум: $ 1,249 $ 1,249 $ 1,249 Исторический минимум: $ 0,005717977795595133 $ 0,005717977795595133 $ 0,005717977795595133 Текущая цена: $ 0,00557 $ 0,00557 $ 0,00557 Узнайте больше о цене PARMA Fan Token (PARMA)

Токеномика PARMA Fan Token (PARMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PARMA Fan Token (PARMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARMA, изучите текущую цену PARMA!

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