Токеномика ParallelAI (PAI) Откройте для себя ключевую информацию о ParallelAI (PAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ParallelAI (PAI) ParallelAI использует возможности параллельной обработки данных, чтобы сократить время вычислений для разработчиков ИИ до 20 раз. Благодаря автоматическому распараллеливанию кода технология ParallelAI позволяет разработчикам ИИ быстрее и эффективнее выполнять сложные задачи на GPU и CPU. Это снижает стоимость и время обработки, обеспечивая одновременное выполнение задач ИИ-приложениями на нескольких вычислительных ядрах. Официальный сайт: https://www.parallelai.tech/ Whitepaper: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Купить PAI сейчас!

Токеномика и анализ цен ParallelAI (PAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ParallelAI (PAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,67M $ 10,67M $ 10,67M Исторический максимум: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Исторический минимум: $ 0,03555146048500496 $ 0,03555146048500496 $ 0,03555146048500496 Текущая цена: $ 0,10672 $ 0,10672 $ 0,10672 Узнайте больше о цене ParallelAI (PAI)

Токеномика ParallelAI (PAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ParallelAI (PAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAI, изучите текущую цену PAI!

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