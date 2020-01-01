Токеномика ParallelAI (PAI)

Токеномика ParallelAI (PAI)

Откройте для себя ключевую информацию о ParallelAI (PAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ParallelAI (PAI)

ParallelAI использует возможности параллельной обработки данных, чтобы сократить время вычислений для разработчиков ИИ до 20 раз. Благодаря автоматическому распараллеливанию кода технология ParallelAI позволяет разработчикам ИИ быстрее и эффективнее выполнять сложные задачи на GPU и CPU. Это снижает стоимость и время обработки, обеспечивая одновременное выполнение задач ИИ-приложениями на нескольких вычислительных ядрах.

Официальный сайт:
https://www.parallelai.tech/
Whitepaper:
https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd

Токеномика и анализ цен ParallelAI (PAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ParallelAI (PAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,67M
$ 10,67M$ 10,67M
Исторический максимум:
$ 1,19
$ 1,19$ 1,19
Исторический минимум:
$ 0,03555146048500496
$ 0,03555146048500496$ 0,03555146048500496
Текущая цена:
$ 0,10672
$ 0,10672$ 0,10672

Токеномика ParallelAI (PAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ParallelAI (PAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAI, изучите текущую цену PAI!

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История цены ParallelAI (PAI)

Анализ истории цены PAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.