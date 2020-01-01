Токеномика Ozone metaverse (OZONE)

Токеномика Ozone metaverse (OZONE)

Откройте для себя ключевую информацию о Ozone metaverse (OZONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ozone metaverse (OZONE)

Ozone - это универсальное решение для предприятий, цифровых медиакомпаний, брендов и государственных структур, позволяющее эффективно и результативно реализовывать стратегии metaverse. Платформа обеспечивает функциональную совместимость, масштабируемость и монетизацию решений на базе web2 и web3.

Официальный сайт:
https://ozonemetaverse.io
Whitepaper:
https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c

Токеномика и анализ цен Ozone metaverse (OZONE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone metaverse (OZONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 399,82K
$ 399,82K$ 399,82K
Исторический максимум:
$ 0,0164658
$ 0,0164658$ 0,0164658
Исторический минимум:
$ 0,000107693439955223
$ 0,000107693439955223$ 0,000107693439955223
Текущая цена:
$ 0,00019991
$ 0,00019991$ 0,00019991

Токеномика Ozone metaverse (OZONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ozone metaverse (OZONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OZONE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OZONE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZONE, изучите текущую цену OZONE!

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История цены Ozone metaverse (OZONE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.