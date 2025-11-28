Токеномика Orecast (ORECAST)

Откройте для себя ключевую информацию о Orecast (ORECAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:43:52 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Orecast (ORECAST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orecast (ORECAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 2 500,00T
$ 2 500,00T$ 2 500,00T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 213,50M
$ 213,50M$ 213,50M
Исторический максимум:
$ 0,358
$ 0,358$ 0,358
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000000854
$ 0,0000000854$ 0,0000000854

Информация о Orecast (ORECAST)

Инфраструктура на базе искусственного интеллекта, предоставляющая ежеминутные цены на металлы для мировых рынков минералов и металлов.

Официальный сайт:
https://orecast.online/
Whitepaper:
https://orecast.online/whitepaper.html
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xcd00de6868b74DB209Cd3798FBC67adC30622a21

Токеномика Orecast (ORECAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orecast (ORECAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORECAST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORECAST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORECAST, изучите текущую цену ORECAST!

Как купить ORECAST

Заинтересованы в добавлении Orecast (ORECAST) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ORECAST, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Orecast (ORECAST)

Анализ истории цены ORECAST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ORECAST

Хотите узнать, куда может двигаться ORECAST? Наша страница прогноза цены ORECAST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

