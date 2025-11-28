Что такое ORECAST

Токеномика Orecast (ORECAST) Откройте для себя ключевую информацию о Orecast (ORECAST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Orecast (ORECAST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orecast (ORECAST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2 500,00T $ 2 500,00T $ 2 500,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 213,50M $ 213,50M $ 213,50M Исторический максимум: $ 0,358 $ 0,358 $ 0,358 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000854 $ 0,0000000854 $ 0,0000000854 Узнайте больше о цене Orecast (ORECAST) Купить ORECAST сейчас!

Информация о Orecast (ORECAST) Инфраструктура на базе искусственного интеллекта, предоставляющая ежеминутные цены на металлы для мировых рынков минералов и металлов. Инфраструктура на базе искусственного интеллекта, предоставляющая ежеминутные цены на металлы для мировых рынков минералов и металлов. Официальный сайт: https://orecast.online/ Whitepaper: https://orecast.online/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xcd00de6868b74DB209Cd3798FBC67adC30622a21

Токеномика Orecast (ORECAST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orecast (ORECAST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORECAST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORECAST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORECAST, изучите текущую цену ORECAST!

Как купить ORECAST Заинтересованы в добавлении Orecast (ORECAST) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ORECAST, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ORECAST на MEXC прямо сейчас! История цены Orecast (ORECAST) Анализ истории цены ORECAST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ORECAST прямо сейчас! Прогноз цены ORECAST Хотите узнать, куда может двигаться ORECAST? Наша страница прогноза цены ORECAST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ORECAST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!