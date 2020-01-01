Токеномика Orderly Network (ORDER)

Токеномика Orderly Network (ORDER)

Откройте для себя ключевую информацию о Orderly Network (ORDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Orderly Network (ORDER)

Orderly Network – это ордерная книга и клиринговая палата Omnichain, совместно используемая различными блокчейнами. Orderly предлагает спотовые и бессрочные фьючерсные книги ордеров на Arbitrum, Optimism, Polygon, Base и Near, а также расширяется на другие блокчейны. Мы работаем как поставщик инфраструктуры, подключая брокеров через наш SDK. Брокеры подключают различные категории трейдеров – розничных, профессиональных и институциональных. Это аналог децентрализованной биржи CME с сотнями брокеров на вершине. Orderly Chain, работающая на базе стека OP и Celestia DA, является клиринговым центром, который осуществляет расчеты по всем сделкам между 20+ брокерами на вершине Orderly.

Официальный сайт:
https://orderly.network/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1OIuwPnvOyOFCxsT35q_TEplx5Vhh3KzF/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337

Токеномика и анализ цен Orderly Network (ORDER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orderly Network (ORDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,64M
$ 19,64M$ 19,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 252,13M
$ 252,13M$ 252,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77,90M
$ 77,90M$ 77,90M
Исторический максимум:
$ 0,3789
$ 0,3789$ 0,3789
Исторический минимум:
$ 0,06581957903741469
$ 0,06581957903741469$ 0,06581957903741469
Текущая цена:
$ 0,0779
$ 0,0779$ 0,0779

Токеномика Orderly Network (ORDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orderly Network (ORDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORDER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORDER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORDER, изучите текущую цену ORDER!

Как купить ORDER

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История цены Orderly Network (ORDER)

Анализ истории цены ORDER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.