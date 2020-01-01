Токеномика Orderly Network (ORDER) Откройте для себя ключевую информацию о Orderly Network (ORDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orderly Network (ORDER) Orderly Network – это ордерная книга и клиринговая палата Omnichain, совместно используемая различными блокчейнами. Orderly предлагает спотовые и бессрочные фьючерсные книги ордеров на Arbitrum, Optimism, Polygon, Base и Near, а также расширяется на другие блокчейны. Мы работаем как поставщик инфраструктуры, подключая брокеров через наш SDK. Брокеры подключают различные категории трейдеров – розничных, профессиональных и институциональных. Это аналог децентрализованной биржи CME с сотнями брокеров на вершине. Orderly Chain, работающая на базе стека OP и Celestia DA, является клиринговым центром, который осуществляет расчеты по всем сделкам между 20+ брокерами на вершине Orderly. Официальный сайт: https://orderly.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1OIuwPnvOyOFCxsT35q_TEplx5Vhh3KzF/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Купить ORDER сейчас!

Токеномика и анализ цен Orderly Network (ORDER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orderly Network (ORDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,64M $ 19,64M $ 19,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 252,13M $ 252,13M $ 252,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,90M $ 77,90M $ 77,90M Исторический максимум: $ 0,3789 $ 0,3789 $ 0,3789 Исторический минимум: $ 0,06581957903741469 $ 0,06581957903741469 $ 0,06581957903741469 Текущая цена: $ 0,0779 $ 0,0779 $ 0,0779 Узнайте больше о цене Orderly Network (ORDER)

Токеномика Orderly Network (ORDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orderly Network (ORDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORDER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORDER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORDER, изучите текущую цену ORDER!

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