Токеномика OraiDEX (ORAIX) Откройте для себя ключевую информацию о OraiDEX (ORAIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OraiDEX (ORAIX) OraiDEX, разработанная Oraichain, представляет собой децентрализованную биржу на основе смарт-контрактов CosmWasm с совместимостью нескольких цепочек и оптимальной скоростью. Официальный сайт: https://oraidex.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e Купить ORAIX сейчас!

Токеномика и анализ цен OraiDEX (ORAIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OraiDEX (ORAIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 0,029 $ 0,029 $ 0,029 Исторический минимум: $ 0,000990202693752784 $ 0,000990202693752784 $ 0,000990202693752784 Текущая цена: $ 0,00111 $ 0,00111 $ 0,00111 Узнайте больше о цене OraiDEX (ORAIX)

Токеномика OraiDEX (ORAIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OraiDEX (ORAIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORAIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORAIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORAIX, изучите текущую цену ORAIX!

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