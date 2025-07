Откройте для себя ключевую информацию о SENT (SENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика SENT (SENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SENT (SENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENT, изучите текущую цену SENT !

Жесткий лимит на общее количество токенов SENT.

Максимальное количество токенов SENT, которые есть или будут созданы.

Понимание токеномики SENT (SENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Как купить SENT

Заинтересованы в добавлении SENT (SENT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SENT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.