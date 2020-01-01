Токеномика Oasys Token (OAS) Откройте для себя ключевую информацию о Oasys Token (OAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oasys Token (OAS) Блокчейн Oasys — это общедоступный блокчейн, совместимый с EVM, оптимизированный для игр, в партнерстве с известными игровыми студиями, включая Square Enix, NetMarble. OAS — это родной токен блокчейна Oasys. Официальный сайт: https://www.oasys.games/ Whitepaper: https://docs.oasys.games/ Обозреватель блоков: https://scan.oasys.games/ Купить OAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Oasys Token (OAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oasys Token (OAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,30M $ 47,30M $ 47,30M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,42B $ 4,42B $ 4,42B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,90M $ 106,90M $ 106,90M Исторический максимум: $ 0,33079 $ 0,33079 $ 0,33079 Исторический минимум: $ 0,010445559870177056 $ 0,010445559870177056 $ 0,010445559870177056 Текущая цена: $ 0,01069 $ 0,01069 $ 0,01069 Узнайте больше о цене Oasys Token (OAS)

Токеномика Oasys Token (OAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oasys Token (OAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OAS, изучите текущую цену OAS!

Как купить OAS Заинтересованы в добавлении Oasys Token (OAS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OAS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OAS на MEXC прямо сейчас!

История цены Oasys Token (OAS) Анализ истории цены OAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OAS прямо сейчас!

Прогноз цены OAS Хотите узнать, куда может двигаться OAS? Наша страница прогноза цены OAS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OAS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!