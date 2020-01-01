Токеномика Numerico (NWC) Откройте для себя ключевую информацию о Numerico (NWC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Numerico (NWC) Numerico - это самоподдерживающаяся экосистема "все в одном", которая позволяет даже полным новичкам в криптовалютах уверенно войти в криптопространство и процветать в нем. Наша экосистема предлагает такие решения, как платформа копирования ИИ Mercury Trade, блокчейн-решение второго уровня Numerico, ряд уникальных продуктов ИИ, которые повысят ваш процент успеха в торговле, обеспечат безопасность при торговле на DEX и помогут вам создавать продукты на цепочке, даже если у вас нет опыта в кодировании. Кроме того, Numerico предлагает финансовый продукт, который позволяет беспрепятственно тратить прибыль экосистемы, обеспечивая при этом реальную доходность для стейкеров. Официальный сайт: https://numerico.ai/ Whitepaper: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Купить NWC сейчас!

Токеномика и анализ цен Numerico (NWC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Numerico (NWC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 150,40M $ 150,40M $ 150,40M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,43 $ 0,43 $ 0,43 Исторический минимум: $ 0,0162818774419 $ 0,0162818774419 $ 0,0162818774419 Текущая цена: $ 0,02152 $ 0,02152 $ 0,02152 Узнайте больше о цене Numerico (NWC)

Токеномика Numerico (NWC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Numerico (NWC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NWC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NWC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NWC, изучите текущую цену NWC!

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