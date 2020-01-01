Токеномика Numerico (NWC)

Токеномика Numerico (NWC)

Откройте для себя ключевую информацию о Numerico (NWC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Numerico (NWC)

Numerico - это самоподдерживающаяся экосистема "все в одном", которая позволяет даже полным новичкам в криптовалютах уверенно войти в криптопространство и процветать в нем. Наша экосистема предлагает такие решения, как платформа копирования ИИ Mercury Trade, блокчейн-решение второго уровня Numerico, ряд уникальных продуктов ИИ, которые повысят ваш процент успеха в торговле, обеспечат безопасность при торговле на DEX и помогут вам создавать продукты на цепочке, даже если у вас нет опыта в кодировании. Кроме того, Numerico предлагает финансовый продукт, который позволяет беспрепятственно тратить прибыль экосистемы, обеспечивая при этом реальную доходность для стейкеров.

Официальный сайт:
https://numerico.ai/
Whitepaper:
https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Токеномика и анализ цен Numerico (NWC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Numerico (NWC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,24M
$ 3,24M$ 3,24M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 150,40M
$ 150,40M$ 150,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,43
$ 0,43$ 0,43
Исторический минимум:
$ 0,0162818774419
$ 0,0162818774419$ 0,0162818774419
Текущая цена:
$ 0,02152
$ 0,02152$ 0,02152

Токеномика Numerico (NWC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Numerico (NWC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NWC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NWC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NWC, изучите текущую цену NWC!

Как купить NWC

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История цены Numerico (NWC)

Анализ истории цены NWC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NWC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.