Токеномика NvirWorld (NVIR) Откройте для себя ключевую информацию о NvirWorld (NVIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NvirWorld (NVIR) Блокчейн-компания с DAPP, NFT, DeFi, ведущая к основной сети следующего поколения, включающей запатентованную технологию CBDC. Официальный сайт: https://www.nuralchain.org/ Whitepaper: https://whitepaper.nuralchain.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 Купить NVIR сейчас!

Токеномика и анализ цен NvirWorld (NVIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NvirWorld (NVIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 350,49K $ 350,49K $ 350,49K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000333 $ 0,000333 $ 0,000333 Узнайте больше о цене NvirWorld (NVIR)

Токеномика NvirWorld (NVIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NvirWorld (NVIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVIR, изучите текущую цену NVIR!

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