Токеномика NvirWorld (NVIR)

Токеномика NvirWorld (NVIR)

Откройте для себя ключевую информацию о NvirWorld (NVIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NvirWorld (NVIR)

Блокчейн-компания с DAPP, NFT, DeFi, ведущая к основной сети следующего поколения, включающей запатентованную технологию CBDC.

Официальный сайт:
https://www.nuralchain.org/
Whitepaper:
https://whitepaper.nuralchain.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804

Токеномика и анализ цен NvirWorld (NVIR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NvirWorld (NVIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 350,49K
$ 350,49K$ 350,49K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,05B
$ 1,05B$ 1,05B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,13
$ 0,13$ 0,13
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000333
$ 0,000333$ 0,000333

Токеномика NvirWorld (NVIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NvirWorld (NVIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NVIR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NVIR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVIR, изучите текущую цену NVIR!

Как купить NVIR

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История цены NvirWorld (NVIR)

Анализ истории цены NVIR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NVIR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.