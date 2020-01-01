Токеномика Neutron (NTRN) Откройте для себя ключевую информацию о Neutron (NTRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neutron (NTRN) Neutron позволяет разработчикам легко создавать кросс-чейн-приложения по протоколу межблокчейновой связи (IBC) и обеспечивает децентрализованным приложениям DeFi полную экономическую безопасность Cosmos Hub. Официальный сайт: https://neutron.org/ Whitepaper: https://docs.neutron.org/ Обозреватель блоков: https://mintscan.io/neutron Купить NTRN сейчас!

Токеномика и анализ цен Neutron (NTRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neutron (NTRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,22M $ 52,22M $ 52,22M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 595,89M $ 595,89M $ 595,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,63M $ 87,63M $ 87,63M Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: $ 0,07503218366777537 $ 0,07503218366777537 $ 0,07503218366777537 Текущая цена: $ 0,08763 $ 0,08763 $ 0,08763 Узнайте больше о цене Neutron (NTRN)

Токеномика Neutron (NTRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neutron (NTRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NTRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NTRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTRN, изучите текущую цену NTRN!

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