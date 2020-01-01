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NTRN
Neutron позволяет разработчикам легко создавать кросс-чейн-приложения по протоколу межблокчейновой связи (IBC) и обеспечивает децентрализованным приложениям DeFi полную экономическую безопасность Cosmos Hub.
Обзор
Название криптовалюты
NTRN
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
999,993,901
Книга ордеров
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