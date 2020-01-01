Токеномика Timpi (NTMPI) Откройте для себя ключевую информацию о Timpi (NTMPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Timpi (NTMPI) Timpi создает первый в мире децентрализованный веб-индекс на основе сети узлов DePIN. Официальный сайт: https://timpi.io/ Whitepaper: https://timpi.gitbook.io/timpi-whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.neutaro.io/Neutaro Купить NTMPI сейчас!

Токеномика и анализ цен Timpi (NTMPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Timpi (NTMPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04728 $ 0,04728 $ 0,04728 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01482 $ 0,01482 $ 0,01482 Узнайте больше о цене Timpi (NTMPI)

Токеномика Timpi (NTMPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Timpi (NTMPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NTMPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NTMPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTMPI, изучите текущую цену NTMPI!

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