Токеномика Aura (AURASOL) Откройте для себя ключевую информацию о Aura (AURASOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aura (AURASOL) Токен с самой сильной аурой. Официальный сайт: https://www.auramaxxing.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DtR4D9FtVoTX2569gaL837ZgrB6wNjj6tkmnX9Rdk9B2 Купить AURASOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Aura (AURASOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aura (AURASOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,93M $ 98,93M $ 98,93M Общее предложение: $ 965,38M $ 965,38M $ 965,38M Оборотное предложение: $ 963,29M $ 963,29M $ 963,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 99,14M $ 99,14M $ 99,14M Исторический максимум: $ 0,23795 $ 0,23795 $ 0,23795 Исторический минимум: $ 0,00056213727092408 $ 0,00056213727092408 $ 0,00056213727092408 Текущая цена: $ 0,1027 $ 0,1027 $ 0,1027 Узнайте больше о цене Aura (AURASOL)

Токеномика Aura (AURASOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aura (AURASOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AURASOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AURASOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AURASOL, изучите текущую цену AURASOL!

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