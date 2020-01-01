Токеномика Zerebro (ZEREBRO) Откройте для себя ключевую информацию о Zerebro (ZEREBRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zerebro (ZEREBRO) Zerebro – это система искусственного интеллекта, предназначенная для автономного создания и распространения контента на таких платформах, как Twitter, Warpcast и Telegram. Официальный сайт: https://zerebro.org Whitepaper: https://zerebro.org/paper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Купить ZEREBRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Zerebro (ZEREBRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zerebro (ZEREBRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,94M $ 29,94M $ 29,94M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,94M $ 29,94M $ 29,94M Исторический максимум: $ 0,7971 $ 0,7971 $ 0,7971 Исторический минимум: $ 0,000044985990236046 $ 0,000044985990236046 $ 0,000044985990236046 Текущая цена: $ 0,02994 $ 0,02994 $ 0,02994 Узнайте больше о цене Zerebro (ZEREBRO)

Токеномика Zerebro (ZEREBRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zerebro (ZEREBRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEREBRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEREBRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEREBRO, изучите текущую цену ZEREBRO!

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