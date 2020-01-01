Токеномика Neuralink (NLINK) Откройте для себя ключевую информацию о Neuralink (NLINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neuralink (NLINK) NLINK — мем-монета на BNB Smart Chain. Официальный сайт: https://gmetrump.fun/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x33518f3e0beF8f1702d78E12f9c34955c941eb90 Купить NLINK сейчас!

Токеномика и анализ цен Neuralink (NLINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuralink (NLINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 294,95 $ 294,95 $ 294,95 Исторический максимум: $ 0,0000000000036963 $ 0,0000000000036963 $ 0,0000000000036963 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000007011 $ 0,0000000000007011 $ 0,0000000000007011 Узнайте больше о цене Neuralink (NLINK)

Токеномика Neuralink (NLINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neuralink (NLINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NLINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NLINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NLINK, изучите текущую цену NLINK!

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