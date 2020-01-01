Токеномика Nibiru Chain (NIBI) Откройте для себя ключевую информацию о Nibiru Chain (NIBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain — это новый блокчейн Layer 1 , предназначенный для расширения возможностей разработчиков Web2 и Web3. Nibiru предлагает надежную платформу для создания инновационных приложений и услуг, устраняя пробел в разработке блокчейнов. Официальный сайт: https://www.nibiru.fi Обозреватель блоков: https://nibiru.explorers.guru/ Купить NIBI сейчас!

Токеномика и анализ цен Nibiru Chain (NIBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nibiru Chain (NIBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,69M $ 9,69M $ 9,69M Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 711,58M $ 711,58M $ 711,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,43M $ 20,43M $ 20,43M Исторический максимум: $ 0,989 $ 0,989 $ 0,989 Исторический минимум: $ 0,011871722008469051 $ 0,011871722008469051 $ 0,011871722008469051 Текущая цена: $ 0,01362 $ 0,01362 $ 0,01362 Узнайте больше о цене Nibiru Chain (NIBI)

Токеномика Nibiru Chain (NIBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nibiru Chain (NIBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIBI, изучите текущую цену NIBI!

Как купить NIBI Заинтересованы в добавлении Nibiru Chain (NIBI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NIBI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NIBI на MEXC прямо сейчас!

История цены Nibiru Chain (NIBI) Анализ истории цены NIBI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NIBI прямо сейчас!

Прогноз цены NIBI Хотите узнать, куда может двигаться NIBI? Наша страница прогноза цены NIBI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NIBI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!